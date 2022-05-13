Футбол

Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в символическую сборную Кубка России

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Ингушский полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев включён в символическую сборную полуфинальных матчей Кубка России, составленную пресс-службой Российского футбольного союза.

Газета «Ингушетия» уже писала о том, что в полуфинальном матче Кубка России «спартаковцы» выиграли у красноярского «Енисея» со счетом 3:0. В отчетной игре Зелимхан Бакаев стал автором второго забитого мяча «Спартака», который снял вопрос об исходе встречи. Помимо этого Зелимхан по ходу встречи регулярно отмечался обостряющими действиями на чужой половине поля и был постоянно вовлечён в игру своей команды.

Напомним, Зелимхан Бакаев также был включён и в символическую сборную четвертьфинальных матчей Кубка России. Тогда гол Зелимхана принес победу в дерби с московским ЦСКА.

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