Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в символическую сборную Кубка России
Ингушский полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев включён в символическую сборную полуфинальных матчей Кубка России, составленную пресс-службой Российского футбольного союза.
Газета «Ингушетия» уже писала о том, что в полуфинальном матче Кубка России «спартаковцы» выиграли у красноярского «Енисея» со счетом 3:0. В отчетной игре Зелимхан Бакаев стал автором второго забитого мяча «Спартака», который снял вопрос об исходе встречи. Помимо этого Зелимхан по ходу встречи регулярно отмечался обостряющими действиями на чужой половине поля и был постоянно вовлечён в игру своей команды.
Напомним, Зелимхан Бакаев также был включён и в символическую сборную четвертьфинальных матчей Кубка России. Тогда гол Зелимхана принес победу в дерби с московским ЦСКА.