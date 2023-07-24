Иномарка снесла дорожных знак после столкновения с ВАЗ в Ингушетии

ДТП произошло днем на центральной улице Висаитова (Рабочая) с участием двух автомашин — «ВАЗ-2114» и Toyota Corolla. После столкновения на перекрестке с интенсивным движением иномарка снесла дорожный знак. Значительные повреждения получили оба автомобиля.

Виновника автомобильной аварии устанавливают дорожные полицейские, которые прибыли к месту инцидента. В связи с аварией на загруженной дороге образовались пробки.

Информации по страдавших на текущий момент нет.