Иностранка заставляла 5-летнего сына попрошайничать в Ингушетии

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В Ингушетии на 2 года осудили уроженку соседнего государства за вовлечение в попрошайничество своего 5-летнего сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«24-летняя женщина в мае-июле 2021 года попрошайничала в Сунже, используя своего 5-летнего сына. Сунженский районный суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Суд смягчил наказание ввиду признания обвиняемой своей вины и наличия на ее иждивении четырех малолетних детей.

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