Иностранка заставляла 5-летнего сына попрошайничать в Ингушетии

«24-летняя женщина в мае-июле 2021 года попрошайничала в Сунже, используя своего 5-летнего сына. Сунженский районный суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

Суд смягчил наказание ввиду признания обвиняемой своей вины и наличия на ее иждивении четырех малолетних детей.