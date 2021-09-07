Ипотека онлайн поможет вам в приобретении лучшего жилья для своей семьи

К примеру, можно взять деньги под залог недвижимости за один день, обратившись в профильную финансовую организацию. Такая возможность будет актуальной в целом ряде случаев: развитие бизнеса, необходимость провести ремонт, приобрести другое жилье или машину и т. д.

Преимущества кредита под залог недвижимости

Получить крупную сумму средств вне зависимости от целей в рамках обычного потребительского кредитования чрезвычайно сложно. От заемщика требуется собрать внушительный пакет документов, который будет подтверждать его платежеспособность и достаточный уровень дохода. Кроме того, такая задача требует много времени и сил, а результат далеко не всегда является положительным. Ставки же по таким ссудам также могут быть достаточно высокими. Кредит под залог недвижимости — гораздо более выгодная альтернатива:

● можно получить крупную сумму;

● нет необходимости собирать большой пакет документов;

● процесс занимает минимум времени;

● ставки и условия кредитования отличаются в лучшую сторону;

● гораздо более высокие шансы одобрения заявки на кредит.

К тому же средства по такой ссуде можно потратить по своему усмотрению, без необходимости указывать целевое направление использования.

Кредитование под залог недвижимости онлайн

Оформить заем такого типа сегодня можно максимально удобным способом для большинства заемщиков — в онлайн-режиме. Это существенная экономия времени, сил и средств кредитополучателя. Заявку на такой кредит можно подать на сайте online-ipoteka. ru в считанные минуты, указав только информацию о себе и контакты. Данный сервис самостоятельно принимает решение о выдаче ссуд, и предоставляет самые выгодные предложения с учетом индивидуальных особенностей заемщика и недвижимости в его собственности. При этом online-ipoteka обеспечивает:

● выполнение всей процедуры до выдачи средств полностью в онлайн-режиме;

● максимально сжатые сроки выполнения заявки — всего за один день;

● кредит в общем объеме до 80% от стоимости объекта недвижимости;

● сумму кредитования до 40 млн. рублей;

● минимальные ставки по ипотеке;

● отсутствие комиссий за обслуживание клиента.

Полученные в рамках такого вида кредитования средства пригодятся для проведения ремонта, покупки нового жилья, развития бизнеса и т. д. Также весьма популярным способом использования кредита под залог недвижимости является рефинансирование задолженности по другим ссудам. При наличии нескольких потребительских кредитов такое перекредитование также будет весьма целесообразным. Ставки по ссудам под залог недвижимости части существенно ниже, поэтому заемщик имеет возможность хорошо сэкономить на выплате процентов.