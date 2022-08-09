Ислам Цечоев пополнил копилку сборной Ингушетии на первенстве СКФО по дзюдо

В стартовой встрече Цечоев всего за две с лишним минуты буквально разгромил представителя Кабардино-Балкарии Астемира Мамиева, проведя прием, оцененный судьями на «вазари», и окончательно сокрушив его техническим действием с оценкой «иппон». Во втором круге он также быстро разделался с земляком Мамиева Эдгаром Кругляковым, а в поединке за выход из группы под натиском ингушского дзюдоиста пал еще один спортсмен из КБР — Алибек Афаунов. Победную серию Ислама Цечоева в полуфинале неожиданно прервал представитель хозяев турнира Абу Бакр Кантаев, исключив ингушского дзюдоиста из претендентов на «золото».

По информации пресс-службы Федерации дзюдо России, в утешительной встрече всего 14 секунд потребовалось нашему атлету, чтобы доказать свое абсолютное превосходство над соперником, дагестанцем Али Тагировым, и завоевать бронзовую медаль соревнований. Эта награда вчера стала единственной для ингушской сборной. Седьмые места, которые также идут в зачет команде, заняли Азраиль Балаев и Мухаммед Муталиев в весовых категориях до 60 кг и 73 кг соответственно.

Как ранее сообщала «Ингушетия», днем ранее победителем первенства в категории до 55 кг стал Беслан Чеджоев, а бронзовую медаль в весе до 46 кг сборной региона принес Ислам Боков.

Напомним, что первенство СКФО среди юношей и девушек до 18 лет стартовало в Грозном в субботу, 6 августа, и завершится сегодня. В последний день турнира на татами СК «Олимпийск» определятся победители среди тяжеловесов. По итогам соревнований традиционно будет сформирована сборная округа для участия в первенстве страны.