Дзюдо

Ислам Цечоев пополнил копилку сборной Ингушетии на первенстве СКФО по дзюдо

0

Ингушский дзюдоист Ислам Цечоев завоевал бронзовую медаль в категории до 73 кг на проходящем в эти дни в Грозном первенстве СКФО среди юношей и девушек до 18 лет. Как стало известно нашей газете, в рамках турнира спортсмен провел 5 схваток, потерпев поражение лишь в полуфинале соревнований.

В стартовой встрече Цечоев всего за две с лишним минуты буквально разгромил представителя Кабардино-Балкарии Астемира Мамиева, проведя прием, оцененный судьями на «вазари», и окончательно сокрушив его техническим действием с оценкой «иппон». Во втором круге он также быстро разделался с земляком Мамиева Эдгаром Кругляковым, а в поединке за выход из группы под натиском ингушского дзюдоиста пал еще один спортсмен из КБР — Алибек Афаунов. Победную серию Ислама Цечоева в полуфинале неожиданно прервал представитель хозяев турнира Абу Бакр Кантаев, исключив ингушского дзюдоиста из претендентов на «золото».

По информации пресс-службы Федерации дзюдо России, в утешительной встрече всего 14 секунд потребовалось нашему атлету, чтобы доказать свое абсолютное превосходство над соперником, дагестанцем Али Тагировым, и завоевать бронзовую медаль соревнований. Эта награда вчера стала единственной для ингушской сборной. Седьмые места, которые также идут в зачет команде, заняли Азраиль Балаев и Мухаммед Муталиев в весовых категориях до 60 кг и 73 кг соответственно.

Как ранее сообщала «Ингушетия», днем ранее победителем первенства в категории до 55 кг стал Беслан Чеджоев, а бронзовую медаль в весе до 46 кг сборной региона принес Ислам Боков.

Напомним, что первенство СКФО среди юношей и девушек до 18 лет стартовало в Грозном в субботу, 6 августа, и завершится сегодня. В последний день турнира на татами СК «Олимпийск» определятся победители среди тяжеловесов. По итогам соревнований традиционно будет сформирована сборная округа для участия в первенстве страны.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии приедет в село Плиево
В Ингушетии задержаны подозреваемые в нелегальном обороте оружия
Музей ИЗО Ингушетии приглашает школьников и их родителей на экскурсии по выставкам
Более 300 борцов примут участие в турнире памяти Героя России Алихана Калиматова в Ингушетии
В 8 населенных пунктах Ингушетии отключен газ из-за ремонтных работ
Министр культуры Ингушетии поздравила любителей чтения с Всемирным днем книголюбов
В Ингушетии стартовали матчи первого раунда Кубка республики по футболу
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка этнографа Султана Мерешкова «Ингушские игры»
Ингушский футболист Магомед Оздоев дебютировал в составе турецкого «Фатих Карагюмрюк»
Около 100 граммов мефедрона изъяли у сбытчика правоохранители Ингушетии
Микаил Илезов возглавил постпредство Ингушетии при Президенте России

Главное

Яндекс.Метрика

 