Ислам Хазбиев стал призером первенства России по грэпплингу

Как стало известно нашей газете, спортсмен, выступавший в дисциплине «грэпплинг Ги» (в кимоно), стал призером в категории до 46 кг среди юношей 12-13 лет. В рамках турнира он уступил лишь представителю СКФО Тимуру Беспалову.

Отметим, что первенство России по борьбе грэпплинг и грэпплинг Ги стартовало в московском легкоатлетическом манеже центрального клуба армии ЦСКА 4 августа и завершилось накануне. Соревнования собрали почти 1450 участников четырех возрастных групп: до 13 лет, до 15 лет, до 17 лет и до 20 лет.