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Источник газеты «Ингушетия» сообщил о задержании одного из участников вооруженного конфликта

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Установлена личность одного из участников перестрелки между двумя тейпами на почве земельного спора, в результате которого погибли два человека, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Задержан подозреваемый в участии в конфликте с применением оружия в сельском поселении Мужичи Сунженского района. Сейчас мужчина дает показания», — рассказал источник.

По его информации, стражи правопорядка предполагают, что задержанный, предположительно, является зачинщиком спора, его подозревают в подстрекательстве родственников к конфликту.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в полицию накануне вечером поступило сообщение о доставлении с огнестрельными ранениями двух человек из тейпа Далиевых 1985 и 1986 годов рождения, которые от полученных ран скончались в больнице.

Ориентировочно после 19 часов между двумя тейпами возник конфликт на почве оспаривания прав собственности на земельный участок, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из автоматического оружия.

Информацию о гибели двух мужчин из-за земельного спора подтвердили газете «Ингушетия» и в пресс-службе республиканского МВД.

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