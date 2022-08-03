Ису Оздоева назначили старшим тренером юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе
Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Иса Оздоев стал старшим тренером сборной юношеской команды республики по классической борьбе.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев поздравил Оздоева с назначением, пожелав больших успехов.
«Работа старшего тренера республиканской сборной очень ответственная и требует знаний, которыми Оздоев обладает в полной мере, что является показателем правильного выбора его кандидатуры. Иса шел к этому давно, набираясь опыта в процессе работы», — прокомментировал Белхороев.
На тренерском совете озвучили информацию о том, что место старшего тренера спортклуба «Ади Ахмад» вакантно и ждет достойного претендента.