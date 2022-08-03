Ису Оздоева назначили старшим тренером юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев поздравил Оздоева с назначением, пожелав больших успехов.

«Работа старшего тренера республиканской сборной очень ответственная и требует знаний, которыми Оздоев обладает в полной мере, что является показателем правильного выбора его кандидатуры. Иса шел к этому давно, набираясь опыта в процессе работы», — прокомментировал Белхороев.

На тренерском совете озвучили информацию о том, что место старшего тренера спортклуба «Ади Ахмад» вакантно и ждет достойного претендента.