Назначение

Ису Оздоева назначили старшим тренером юношеской сборной Ингушетии по греко-римской борьбе

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Представитель спортивного клуба «Ади Ахмад» Иса Оздоев стал старшим тренером сборной юношеской команды республики по классической борьбе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев поздравил Оздоева с назначением, пожелав больших успехов.

«Работа старшего тренера республиканской сборной очень ответственная и требует знаний, которыми Оздоев обладает в полной мере, что является показателем правильного выбора его кандидатуры. Иса шел к этому давно, набираясь опыта в процессе работы», — прокомментировал Белхороев.

На тренерском совете озвучили информацию о том, что место старшего тренера спортклуба «Ади Ахмад» вакантно и ждет достойного претендента.

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