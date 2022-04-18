Гуманитарная помощь

Из Ингушетии на Украину отправили партию гумпомощи российским военнослужащим

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В Ингушетии состоялась отправка гуманитарной помощи российским военнослужащим, принимающим участие в специальной операции на Украине, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Под руководством руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании РИ Магомета Алисханова члены оперативного штаба совместно с местными жителями сумели собрать необходимые денежные средства для организации отправки очередной партии помощи в поддержку военнослужащих из Ингушетии, в частности бойцам 58-ой армии», — говорится в сообщении.

В состав груза вошли военные костюмы, маскировочные халаты, обувь.

«Хотя наши военные находятся на довольствии, есть вещи, которые всегда востребованы и никогда не будут лишними», — прокомментировал Магомет Алисханов.

Напомним, ранее согласно поручению Главы РИ Махмуд-Али Калиматова региональным партийным отделением была осуществлена отправка трех партий подобного груза вещей и продовольствия для поддержки беженцев из Донбасса.

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