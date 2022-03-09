Из Ингушетии отправились фуры с гуманитарным грузом для беженцев из ДНР и ЛНР

«В состав отправленной гуманитарной помощи вошёл ранее согласованный продовольственный перечень для переселенцев из Донбасса», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, отправка продовольствия организована по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова Минсельхозом Ингушетии совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».

По данным пресс-службы, президиумом регионального политсовета регионального отделения «Единой России» создан оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи беженцам, координации деятельности по временному размещению жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. В состав оперативного штаба входят председатель Народного собрания субъекта, секретарь отделения партии Магомет Тумгоев, руководитель фракции ВПП в Народном собрании Магомет Алисханов, депутаты.