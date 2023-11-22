Из Ингушетии в зону СВО отправят очередной гуманитарный груз

«Готовим к отправке очередной груз для наших бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Собрали то, что просили сами ребята с учетом погодных условий. Здесь много всего для обеспечения необходимого быта в полевых условиях, а также продукты питания собственного производства. Впереди — зима», — написал руководитель субъекта.

Он отметил, что с бойцами поддерживается обратная связь.

«Хочу сказать, что боевой и моральный дух наших ребят на высоком уровне. Как и у наших предков, которые всегда стояли на защите России. Будем неизменно оказывать им любую посильную поддержку, помогать всем необходимым, заботиться о благополучии их семей — все это наш долг. Мы своих не бросаем», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.