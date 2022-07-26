Из Ингушетии запускаются прямые авиарейсы в Сочи и Санкт-Петербург

«С 6 августа будет запущен рейс в Санкт-Петербург, самолеты будут отправляться каждую среду и субботу. С 4 августа — в Сочи. Время в пути между Сочи и Ингушетией составит 1 час 40 минут. Сесть на борт можно будет каждый четверг и воскресенье», — говорится в сообщении.

Стоимость билета до Санкт-Петербурга составит от 6 тыс. рублей, до Сочи от 3 тыс. рублей.

Аэропорт «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входят аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно- карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России. На данный момент из региона совершают ежедневные рейсы в Москву самолеты авиакомпаний Utair и «Победа».