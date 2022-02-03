Криминал

Из нефтемагистрали житель Ингушетии выкачал свыше 2 тыс. литров топлива

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В Ингушетии из нефтемагистрали «Восточная ветвь» на окраине сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района выкачали 2, 296 литров нефти. Под подозрение пал житель соседнего села, сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по региону.

«На окраине сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района правоохранители обнаружили 5 закопанных в землю замаскированных металлических ёмкостей, предположительно, содержащих горюче-смазочные материалы. Установлено, что ёмкости, находившиеся под землёй, содержат 2 тысячи 296 литров нефти, которая после исследования передана на ответственное хранение», — сказал собеседник.

По его словам, обнаруженный схрон размещался рядом с домовладением одного из местных жителей

«Полицейские провели осмотр участка данного гражданина, в результате были обнаружены и изъяты мотор для перекачки жидкостей со следами, предположительно, ГСМ, специализированные инструменты для установки и демонтажа металлических конструкций со следами нефтесодержащей жидкости, автомобиль марки «Газель» без правоустанавливающих документов и 6 полуторалитровых бутылок, содержащих образцы жидкостей со специфическим запахом ГСМ», — добавили в силовом ведомстве.

В действиях владельца оборудования усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 175 Уголовного кодекса России.

Расследование продолжается.

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