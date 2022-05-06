Из Нижневартовска в Ингушетию запустят прямые авиарейсы

«Их будет выполнять авиаперевозчик «Азимут» на самолетах Sukhoi Superjet 100. Первый рейс компания планирует совершить 1 июня. Они будут осуществляться раз в неделю до 30 сентября. Авиаперелеты на 50% будут софинансироваться из бюджета Ингушетии. Информации о стоимости билетов на сайтах аэропортов пока нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиарейс будет востребован, так как в Ингушетии многие местные жители работают вахтовым методом в сфере нефтяной промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены в 2022 году открыть 10 новых авиарейсов, которые, в частности, будут совершаться в Нижневартовск, Тюмень и Ростов-на-Дону.