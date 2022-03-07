Из-за зарубежных секций Минтруд России не остановит выплаты по маткапиталу

«Выплаты сохраняются. Как и прежде, они будут назначаться без заявления — просто по факту регистрации рождения ребенка. Средства материнского капитала по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью», — говорится в сообщении.

Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.

Ранее сообщалось, что Минтруд продолжает работать над тем, чтобы распоряжаться средствами материнского капитала стало проще. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который позволит направлять материнский капитал на образование ребенка без личного обращения в Пенсионный фонд.