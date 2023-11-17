Избиратели Ингушетии участвуют в тестовой тренировке по дистанционному электронному голосованию

«Эта простая и доступная форма голосования на выборах без посещения избирательного участка стала востребованной многими избирателями, особенно среди молодежи», — рассказали газете «Ингушетия» в Избирательной комиссии республики.

В рамках тренировки проходит трехдневное голосование 15, 16 и 17 ноября 2023 года на портале vybory. gov. ru. Принять участие в тестовом голосовании могут граждане Российской Федерации, подавшие в установленные сроки заявление через Единый портал государственных услуг ЕПГУ.

Отмечается, что в период с 1 по 13 ноября текущего года в Ингушетии подали заявления об участии в общероссийской тренировке по дистанционному голосованию более 3 тысяч избирателей. Наибольшую заинтересованность к участию в ДЭГ проявили избиратели Малгобекского района и г. Назрани. До 20:00 17 ноября 2023 года все подавшие заявления избиратели могут зайти на портал vybory. gov. ru, авторизоваться, получить тестовый электронный бюллетень и проголосовать за условного кандидата.

Напомним, что тестирование ДЭГ проводится в рамках общероссийской тренировки ГАС «Выборы» и Цифровой платформы — ГАС «Выборы» 2.0 с целью проверки готовности систем к предстоящим в 2024 году федеральным выборам.

Общероссийская тренировка проводится, чтобы испытать информационные системы при пиковых нагрузках и оценить их стабильность и возможность надежной работы на выборах.

«Избиратели из нашей республики в ходе тренировки получат опыт участия в дистанционном голосовании. Подробнее о тренировке ДЭГ — на портале vybory. gov. ru.», — подчеркнули в региональном Избиркоме.