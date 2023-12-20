Выборы

Избирком Ингушетии рассмотрел вопросы подготовки и проведения выборов Президента России

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Избирательная комиссия Ингушетии организует телефон горячей линии связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года.

Об этом стало известно после расширенного заседания главного выборного органа региона с участием председателей территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, на мероприятии поднимались вопросы о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов; об организации закупок, товаров, работ, услуг Избирательной комиссией Ингушетии при проведении выборов Президента Российской Федерации и многие другие вопросы.

На заседании Избирательная комиссия республики утвердила перечень средств массовой информации, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для информационного обеспечения и проведения предвыборной агитации на предстоящих 17 марта 2024 года выборах.

По окончании мероприятия председатель главного выборного органа Мусса Евлоев провел рабочее совещание с председателями территориальных избирательных комиссий, на котором рассматривались первостепенные вопросы подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 15-17 марта 2024 года.

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