К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики

37-летний мужчина через тайники незаконно приобрел на территории республики 99 граммов мефедрона для сбыта, однако в июле этого года был задержан полицейскими в сельском поселении Плиево Назрановского района с поличным.

Длительный срок фигурант получил с учетом позиции государственного обвинителя и не отбытого наказания по предыдущему приговору суда.