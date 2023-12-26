К 10,5 годам тюрьмы приговорен житель Татарстана в Ингушетии за попытку сбыть наркотики
К 10,5 годам колонии строгого режима приговорен в республике житель Казани за покушение на сбыт синтетического наркотика, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.
37-летний мужчина через тайники незаконно приобрел на территории республики 99 граммов мефедрона для сбыта, однако в июле этого года был задержан полицейскими в сельском поселении Плиево Назрановского района с поличным.
Длительный срок фигурант получил с учетом позиции государственного обвинителя и не отбытого наказания по предыдущему приговору суда.