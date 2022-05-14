К 2030 году в Ингушетии прогнозируется увеличение турпотока в 10 раз
На всесезонном курорте Армхи к 2030 году благодаря реализации инвестпроекта по развитию комплекса прогнозируется увеличение туристического потока в 10 раз, сообщил первый зампред кабмина региона Олег Фурсов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Ингушетии с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
«Сейчас по этому комплексу идет разработка плана территории. И мы просим поручения о выделении денег на разработку проектно-сметной документации и софинансирования в строительстве дополнительной инфраструктуры. Там по модели два варианта, один оценивается в 2 млрд рублей с небольшим, другой в 5,6 млрд рублей. Если мы идем по второму пути, то турпоток к 2030 году возрастет в 10 раз», — сказал Фурсов.
По его словам, на курорте планируется построить горнолыжную трассы и два новых подъемника.
Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» открыт в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га.