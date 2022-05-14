Туризм

К 2030 году в Ингушетии прогнозируется увеличение турпотока в 10 раз

0

На всесезонном курорте Армхи к 2030 году благодаря реализации инвестпроекта по развитию комплекса прогнозируется увеличение туристического потока в 10 раз, сообщил первый зампред кабмина региона Олег Фурсов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Ингушетии с участием вице-премьера РФ Александра Новака.

«Сейчас по этому комплексу идет разработка плана территории. И мы просим поручения о выделении денег на разработку проектно-сметной документации и софинансирования в строительстве дополнительной инфраструктуры. Там по модели два варианта, один оценивается в 2 млрд рублей с небольшим, другой в 5,6 млрд рублей. Если мы идем по второму пути, то турпоток к 2030 году возрастет в 10 раз», — сказал Фурсов.

По его словам, на курорте планируется построить горнолыжную трассы и два новых подъемника.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» открыт в 2012 году. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Порядка 300 педагогов и воспитателей трудоустроят в Ингушетии в 2022 году
В Ингушетии завершился межрегиональный патриотический слет «Наследники Победы»
До 2024 года власти Ингушетии намерены газифицировать свыше 3 тысяч домовладений
В Ингушетии составят карту местности для легализации объектов налогообложения
Вице-премьер Александр Новак провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Ингушетия получила господдержку в 1,8 млрд рублей для стабилизации бюджета
За счет реализации инвестпроектов Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел III этап регионального конкурса «Этнос»
В Ингушетии продолжается реконструкция назрановского лицея
Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в символическую сборную Кубка России
В правительстве Ингушетии обсудили меры по предотвращению завоза и распространения холеры

Главное

Яндекс.Метрика

 