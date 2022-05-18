Профессия

К 2030 году в СКФО необходимо создать 45 тысяч новых мест в колледжах

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К 2030 году в регионах СКФО необходимо создать 45 тысяч новых мест в колледжах. Об этом 16 мая в ходе стратегической сессии в городе Ставрополе с участием представителей министерства просвещения, регионов округа, Агентства стратегических инициатив и Кавказ.РФ рассказал директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

Он отметил, что в СКФО вопрос подготовки профессиональных кадров стоит особенно остро. «С одной стороны, СКФО — быстрорастущий регион, запускается большое количество инвестиционных проектов, которые сложно реализовывать в отсутствии необходимых компетентных специалистов. При этом регионы СКФО существенно отличаются от всей остальной России — здесь большой инвестиционный потенциал, растет население, все больше молодых ребят приходят в систему СПО. Мы видим, что к 2030 году население в возрастной группе от 15 до 20 лет в регионах СКФО должна увеличиться суммарно на 160 тысяч человек. Для этого потребуется создать порядка 45 тысяч новых мест в системе СПО», — сказал Сорокин.

В министерстве просвещения также отметили, что сейчас к системе среднего профессионального образования приковано особое внимание.

«Школьники все больше стали выбирать систему СПО. А работодатели продолжают испытывать дефицит кадров и для решения вопросов, связанных с их обеспечением, они обращают внимание на систему СПО. Интерес к системе СПО — это наша с вами ответственность. Наша задача договориться о правилах, определить те тренды и задачи, которые стоят перед нами. Наш успех — это кропотливая работа, за которой стоит результат», — сказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства просвещения Виктор Неумывакин.

В рабочих группах стратегической сессии представители из Ингушетии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик совместно с АСИ и Институтом развития профессионального образования обсуждали вопросы «релокации» трудовых ресурсов, кадрового обеспечения инвестиционных проектов в СКФО и подготовки кадров.

В рамках стратегической сессии участникам удалось определить механизмы реализации программы развития СПО в СКФО. Предложенные регионами решения станут основой для заявок по программе «Профессионалитет».

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