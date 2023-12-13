К 30-летию Конституции страны росгвардейцы Ингушетии провели встречи со школьниками

Гости в погонах рассказали детям о значении главного закона страны, закрепленных в нем правах и обязанностях граждан. Кроме того, школьникам поведали о значимости и важности соблюдения норм Конституции, объяснили значение ее основных статей и на примерах разобрали их применение.

«Конечно же, посыпались вопросы от учащихся. Наиболее часто задаваемый — о службе в войсках национальной гвардии. Росгвардейцы привели примеры мужества и отваги, проявленных их коллегами в разных ситуациях, как и в зоне СВО. В завершение мероприятия учителя и школьники выразили признательность правоохранителям за познавательные беседы», — отметил собеседник издания.

Напомним, Основной закон России был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.