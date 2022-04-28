К Ид аль-Фитр в Ингушетии раздадут 30 тонн гуманитарной помощи от депутата Госдумы Барахоева
К празднику разговения Ид аль-фитр — Мархаш малоимущим семьям региона окажет помощь депутат Госдумы от республики Бекхан Барахоев («Единая Россия»). Планируется раздать порядка 30 тонн продуктовых наборов, сообщил газете «Ингушетия» представитель парламентария.
«В четверг, 28 апреля — в один из самых важных для мусульман дней священного месяца Рамадан — планируется проведение акции по раздаче жертвенного мяса и продуктов первой необходимости малоимущим семьям. Подготовлено 30 тонн продуктовых наборов», — отметил собеседник издания.
По его словам, акция пройдет во всех районах Ингушетии совместно с представителями муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в регионе прошла благотворительная акция «Мехка сагIа» по раздаче жертвенное мяса в преддверии мусульманского праздника Ураза-Байрам. Всего помощь получили порядка 3,5 тыс. семей.