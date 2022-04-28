К Ид аль-Фитр в Ингушетии раздадут 30 тонн гуманитарной помощи от депутата Госдумы Барахоева

«В четверг, 28 апреля — в один из самых важных для мусульман дней священного месяца Рамадан — планируется проведение акции по раздаче жертвенного мяса и продуктов первой необходимости малоимущим семьям. Подготовлено 30 тонн продуктовых наборов», — отметил собеседник издания.

По его словам, акция пройдет во всех районах Ингушетии совместно с представителями муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что по инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в регионе прошла благотворительная акция «Мехка сагIа» по раздаче жертвенное мяса в преддверии мусульманского праздника Ураза-Байрам. Всего помощь получили порядка 3,5 тыс. семей.