К окраине сельского поселения Вознесенское подвели дорогу из ПГС

«По обращению жителей данного участка начаты работы по выравниванию дорожного полотна и укладке песчано-гравийной смеси. Общая протяжённость дорожного полотна составляет 1,2 км. Это улицы Калинина, Радищева, Фрунзе. Жители выразили слова благодарности за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Сельское поселение Вознесенское расположено на Терском хребте возле Малгобека, это старый нефтедобывающий район. Населенный пункт основан в 1847 году под названием Магомет-Юрт. По некоторым данным, с 1860 года используется название Вознесенско