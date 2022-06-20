К окраине сельского поселения Вознесенское подвели дорогу из ПГС

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К окраине сельского поселения Вознесенское Малгобекского района Ингушетии проложили дорогу из песчано-гравийной смеси по просьбе местных жителей, сообщает пресс-служба районной администрации.

«По обращению жителей данного участка начаты работы по выравниванию дорожного полотна и укладке песчано-гравийной смеси. Общая протяжённость дорожного полотна составляет 1,2 км. Это улицы Калинина, Радищева, Фрунзе. Жители выразили слова благодарности за проделанную работу», — говорится в сообщении.

Сельское поселение Вознесенское расположено на Терском хребте возле Малгобека, это старый нефтедобывающий район. Населенный пункт основан в 1847 году под названием Магомет-Юрт. По некоторым данным, с 1860 года используется название Вознесенско

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