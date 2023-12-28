К зиме в Ингушетии подготовили 34 единицы специальной техники

«Наши дорожные службы готовы к обслуживанию дорог в зимний период. Их работа позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта в сложных погодных условиях и безопасность движения. Что не менее важно, организовано круглосуточное дежурство из числа административно-управленческого персонала», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в случае плохих погодных условий службы будут оперативно реагировать на ситуацию и проводить необходимые мероприятия по очистке и обработке дорог.

Глава поручил руководителю Министерства автомобильных дорог Ингушетии Батыру Хаматханову держать этот вопрос на личном контроле.

«В то же время хочу обратиться к нашим жителям. Очень важно сохранять бдительность на дорогах, особенно в снежные и морозные дни. Водители должны соблюдать скоростной режим, устанавливать зимнюю резину, держаться безопасной дистанции и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ГИБДД. Обеспечение всеобщей безопасности зависит и от каждого из нас», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.