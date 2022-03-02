Кабмин на год введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса

«Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов», — сказал Михаил Мишустин.

Также, по его словам, малый и средний бизнес получит компенсацию за использование системы быстрых платежей. На эту меру выделят 500 млн рублей.

Правительство направит на погашение «зарплатных» льготных займов дополнительно более 6 млрд рублей. Помощь будет оказана в рамках программы «ФОТ 3.0». Она помогает бизнесу сохранить рабочие места, а также выполнить обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.