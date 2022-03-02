Кабмин на год введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса

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Правительство России с 10 марта и до конца года введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов», — сказал Михаил Мишустин.

Также, по его словам, малый и средний бизнес получит компенсацию за использование системы быстрых платежей. На эту меру выделят 500 млн рублей.

Правительство направит на погашение «зарплатных» льготных займов дополнительно более 6 млрд рублей. Помощь будет оказана в рамках программы «ФОТ 3.0». Она помогает бизнесу сохранить рабочие места, а также выполнить обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.

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