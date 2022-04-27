Кабмин направит регионам около 4 млрд рублей на строительство мини-отелей

«Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам Российской Федерации с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, а это не менее 2,5 тыс. номеров», — сказал он.

По его словам, предприниматели готовы вложить в такие проекты более 4,5 млрд рублей частных инвестиций.

«Все это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд», — отметил Мишустин.