Туризм

Кабмин направит регионам около 4 млрд рублей на строительство мини-отелей

0

Правительство России направит около 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании Кабинета министров.

«Сегодня выделим 4 млрд рублей 19 субъектам Российской Федерации с высоким потенциалом развития туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 общественных инициатив по строительству быстровозводимых отелей, а это не менее 2,5 тыс. номеров», — сказал он.

По его словам, предприниматели готовы вложить в такие проекты более 4,5 млрд рублей частных инвестиций.

«Все это позволит создать новые рабочие места и увеличить номерной фонд», — отметил Мишустин.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии малоимущим семьям раздали мясо по поручению Главы республики
Школьникам Карабулака рассказали о первых ингушских художниках-профессионалах
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к праздничным мероприятиям в День Победы
В преддверии майских и июньских праздников Калиматов провел заседание АТК Ингушетии
В Магасе прошла продовольственная ярмарка к празднику разговения Ид аль-Фитр
Мэрия города Сунжи Ингушетии провела благотворительный ужин «Шатер Рамадана»
Три человека пострадали при столкновении легковушки и большегруза на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
Минкультуры Ингушетии приглашает обладателей «Пушкинской карты» интересно и с пользой провести майские праздники
Три жительницы Ингушетии стали фигурантами дел об участии в НВФ в Сирии
Суд в Ингушетии заблокировал сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки
Россия намерена восполнить отмененные международные соревнования за счет своих новых турниров

Главное

Яндекс.Метрика

 