Экология

Кабмин России окажет поддержку компаниям по утилизации мусора

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Компании, реализующие проекты по обращению с отходами, получат господдержку. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки.

Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».

Отмечается, что данная поддержка — часть плана первоочередных действий Правительства в условиях внешнего санкционного давления.

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