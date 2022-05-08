Кабмин России окажет поддержку компаниям по утилизации мусора

«Инвестиционные компании, реализующие проекты по обработке и утилизации коммунальных отходов, смогут рассчитывать на льготную процентную ставку по банковским кредитам. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Процентная ставка для инвесторов будет не выше 12,5%. Субсидии от государства будут покрывать банкам оставшуюся часть ставки.

Условиями такого льготного кредитования являются строительство, реконструкция или модернизация объектов по обращению с отходами, а также их софинансирование публично-правовой компанией «Российский экологический оператор».

Отмечается, что данная поддержка — часть плана первоочередных действий Правительства в условиях внешнего санкционного давления.