Кабмин введет рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ для поддержки граждан

Среди мер поддержки также финансирование льготных ипотечных программ в сумме 269,2 млрд рублей

Согласно документу, правительство рассчитывает изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, не вовремя проведенную поверку счетчиков, вышедших из срока годности.

Среди мер поддержки граждан и бизнеса выделено из федерального налогового бюджета на льготные ипотечные программы 269,2 млрд рублей, а также 35 млрд рублей — на субсидирование проектного финансирования.

Согласно плану, перечисленные меры должны быть утверждены до 28 марта.