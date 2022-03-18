ЖКХ

Кабмин введет рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ для поддержки граждан

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Правительство России намерено ввести рассрочку на установку счетчиков электричества, тепла и воды для поддержки бизнеса и граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы рабочей версии плана первоочередных действий кабмина.

Среди мер поддержки также финансирование льготных ипотечных программ в сумме 269,2 млрд рублей

Согласно документу, правительство рассчитывает изменить порядок начисления штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан и управляющих компаний, не вовремя проведенную поверку счетчиков, вышедших из срока годности.

Среди мер поддержки граждан и бизнеса выделено из федерального налогового бюджета на льготные ипотечные программы 269,2 млрд рублей, а также 35 млрд рублей — на субсидирование проектного финансирования.

Согласно плану, перечисленные меры должны быть утверждены до 28 марта.

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