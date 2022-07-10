Поздравление

Калиматов поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов почтовой связи с профессиональным праздником — Днем российской почты.

«Искренне поздравляю всех работников и ветеранов почтовой связи, которые добросовестно трудятся на благо родной республики, с Днем российской почты! Мы гордимся, что среди нескольких десятков управлений федеральной почтовой связи страны ингушский филиал «Почты России» стабильно занимает призовые места во всероссийском рейтинге по выполнению ключевых показателей эффективности относительно плана», — говорится в обращении руководителя региона, размещенном на официальном сайте администрации Главы и правительства республики.

Он отметил, что на протяжении многих лет власти Ингушетии совместно с Почтой России осуществляют модернизацию, строительство самых современных зданий и помещений почтовой связи в Ингушетии.

«Недавно в городах Сунжа и Карабулак, сельском поселении Долаково Назрановского района Ингушетии состоялось открытие новых комфортных почтовых отделений, которые соответствуют лучшим стандартам обслуживания клиентов», — добавил Глава региона.

«В День Почты России хочется отметить труд ветеранов всех почтовых отделений Ингушетии. С первых дней, все минувшие 30 лет после возрождения республики, они показывают пример верности своей профессии, пример честного и ответственного труда», — подчеркивается в поздравлении.

В завершение Махмуд-Али Калиматов пожелал работникам почтовой службы региона личного счастья, успехов, здоровья и долголетия.

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