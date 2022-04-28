Поздравление

Калиматов поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников скорой медицинской помощи республики с профессиональным праздником.

«Служба скорой медицинской помощи играет важнейшую роль в системе здравоохранения. Это сложная и ответственная работа, требующая высокой квалификации, выдержки, полной самоотдачи и внимательного отношения к делу», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, весь период борьбы с пандемией работниках скорой медпомощи лежала огромная нагрузка.

«Многим из вас приходилось работать на пределе собственных сил, рискуя своим здоровьем, вы спасали человеческие жизни. И сегодня вы добросовестно выполняете свой профессиональный и человеческий долг, вносите неоценимый вклад в общее дело борьбы за здоровье Человека. И мы говорим вам «спасибо!» за здоровье людей и тысячи спасенных жизней», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он передал работникам скорой помощи слова искренней благодарности и признательности за самоотверженный труд, профессионализм, самоотдачу и высокое служение избранному делу. Пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

День работников скорой медицинской помощи — 28 апреля — установлен в 2020 году постановлением правительства России.

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