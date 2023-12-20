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Калиматов поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

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Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 20 декабря, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

«Ваша служба играет огромное значение в защите национальных интересов России, её суверенитета и обеспечения конституционных прав и свобод граждан. На протяжении десятилетий вы достойно справляетесь с ответственной миссией — отстаиваете территориальную целостность государства, обеспечиваете политическую и социальную стабильность в обществе», — подчеркнул Глава республики.

По его словам, выдержка, порядочность, верность принципам офицерской чести всегда были и остаются отличительными качествами сотрудников Управления ФСБ по Республике Ингушетия.

«В это непростое время вы успешно выполняете задачи, нередко сопряженные с риском для жизни, сохраняя при этом славные традиции, заложенные ветеранами органов безопасности. Тем самым каждый из вас вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности региона и страны в целом», — говорится в обращении.

Руководитель субъекта выразил огромную благодарность работникам органов госбезопасности за непосильный труд, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов на профессиональном поприще.

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