Калиматов поздравил жителей республики с 252-летием единения Ингушетии с Россией

«Единение Ингушетии с Россией явилось важной вехой в истории нашей республики и многонациональной страны, прочным фундаментом, на котором в последующем была сформирована наша государственность. История взаимоотношений Ингушетии и России подтвердила правильность выбора, сделанного нашими предками более двух с половиной веков назад. Несмотря на исторические перипетии, ингушский народ, сохранил верность единожды данной клятве и ни разу за это время не нарушил завет, оставленный прадедами, — служить Отечеству верой и правдой», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Главы республики.

По его словам, и в наши дни тоже Ингушетия продолжает вносить свой вклад в дело защиты Родины и в оказании помощи российским гражданам. Спецоперация на территории ДНР и ЛНР проходит с участием военнослужащих из республики. Один из них награжден орденом Мужества посмертно. Он и другие солдаты погибли в ходе исполнения служебного долга, защищая границы страны.

«Мы по праву можем гордиться ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений своих предков, их значимым вкладом в сохранение и укрепление единства нашего государства, в приумножение богатейшего культурного и духовного наследия нашей многонациональной страны. Сегодня Республика Ингушетия занимает достойное место среди субъектов России, вносит свой вклад в дело сохранения стабильности на юге страны и процветания всего государства», — отметил Калиматов.

Республика уверенно идет вперед по пути динамичного развития, реализуя востребованные социальные проекты. Укрепляется экономический потенциал региона, реализуется активная социальная политика, последовательно повышается качество жизни людей. Многое делается для улучшения медицины, образования, физической культуры и спорта, культурного возрождения. И в основе всех этих достижений — созидательный труд народа, считает руководитель субъекта.

«Убежден, что наш народ в семье братских народов России будет и впредь вносить достойный вклад в дело процветания Отечества. Благодаря мудрости народа, его трудолюбию и целеустремленности мы сможем преодолеть любые трудности, решать серьезные задачи по дальнейшему развитию региона и достигнуть более высоких рубежей», — подчеркнул он.

Глава пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а Ингушетии — процветания и благоденствия.

Напомним, юридическое закрепления союза Ингушетии с Россией состоялось в марте 1770 года близ сельского поселения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района.