Калиматов поздравил жителей республики с 98-летием ингушской государственности

«7 июля 1924 года была образована отдельная Ингушская автономная область в составе РСФСР. Это значимое в становлении и развитии ингушской государственности событие произошло, во многом, благодаря выдающемуся ингушскому политическому деятелю — Идрису Байсултановичу Зязикову, который стал первым руководителем Ингушской автономной области и работал в этой должности в течение пяти лет», — говорится в обращении.

Глава напомнил, что «на нелегком пути создания своей автономии ингушский народ преодолел немало трудностей».

«И сегодня наш регион, благодаря ежедневному труду каждого своего жителя, продолжает активно возрождаться и двигаться вперед.

Поэтому Ингушетия наших дней является полноправным субъектом Российской Федерации. Республика обрела стабильность − как в общественно-политической ситуации, так и в экономическом развитии», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал жителям республики «мира, благополучия и больших успехов во всех добрых начинаниях и делах».

Ранее Президент России Владимир Путин распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.