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Калиматов призвал помнить о тех, кто добивался принятия закона «О реабилитации репрессированных народов»

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Махмуд-Али Калиматов

Важным историческим событием в судьбе репрессированных народов назвал Глава Ингушетии Махмуд-Али принятие 26 апреля 1991 года закона «О реабилитации репрессированных народов».

«В этот день Верховным Советом РСФСР был принят самый гуманный акт современности — Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», признавший депортацию народов «политикой клеветы и геноцида», — говорится обращении Калиматова.

Он напомнил, что важнейшую роль в принятии закона сыграли представители ингушского народа. Это — народные депутаты Бембулат Богатырев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Хамзат Фаргиев, также Беслан Костоев, Бексултан Сайнороев и многие другие. Активно участвовали в подготовке и принятии закона представители других репрессированных народов, видные российские ученые и политики, религиозные и общественные деятели.

«Осуждая массовые репрессии и преследования народов как несовместимые с идеей права и справедливости, люди доброй воли вместе добились торжества правды и справедливости», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для ингушского народа данный закон особенно важен и дорог. Лучшие представители Ингушетии, среди которых были общественные деятели, депутаты СССР и РСФСР, а также простые граждане, внесли неоценимый вклад в дело восстановления исторической справедливости.

«Необходимо всегда помнить о жертвах, которые понес наш народ, а также о тех, кто добивался принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», чтить память наших предков, перенесших геноцид и боль утраты, и тех, кто не дождался реабилитации. Мы должны обеспечить процветание республики, сохранить мир и единство народа. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто помогал, участвовал, проявлял сочувствие в этом благородном и святом деле», — подчеркнул Калиматов.

Глава пожелал соотечественникам счастья, добра и благополучия, «мира и процветания всем народам России».

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