Калиматов решил продлить антиковидные меры в Ингушетии на месяц

«Ранее, с 24 января до 1 марта властями региона были введены дополнительные меры защиты населения от распространения коронавирусной инфекции, выразившиеся переводом на дистанционную работу не менее 30% сотрудников во всех учреждениях. Речь, в первую очередь шла о работниках старше 60 лет и тех, кто имел серьезные хронические заболевания», — сказал собеседник издания.

По его словам, ограничено количество посетителей объектов общепита, спорта, банкетных залов, транспорта, концертных залов и театров. Требования к масштабу свадебных и похоронных мероприятий свелись к ограничению участников до ближайших родственников в количестве не более 20-30 лиц с воздержанием от личного присутствия людей старше 60 лет.

Антиковидные меры согласно документу продлены до 1 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона № 49 от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».