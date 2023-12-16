Калиматов считает, что «глас народа» сыграл решающую роль в выдвижении Путина на пост Президента

«Сегодня в Москве инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на участие в выборах Президента России в 2024 году. В составе группы есть представители разных слоев общества — учителя, врачи, известные спортсмены, артисты, деятели науки, простые рабочие, журналисты, военкоры, общественники и, конечно, действующие бойцы и ветераны СВО. Можно смело сказать, что сегодня в поддержку Владимира Путина прозвучал «глас народа», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, у всех сторонников выдвижения главы государства на выборы красной нитью проходит мнение, что он, в первую очередь, очень сильный лидер, единственно способный противостоять недругам России и объединить вокруг себя страну.

«Когда конфликт интересов с Россией стал неизбежным, спали все маски, и мы увидели истинные намерения США и стран Европы по отношению к нашей стране. Если кто и сможет защитить нас от внешних угроз, то только такой сильный и выдержанный лидер, как Владимир Путин. Несмотря на колоссальное давление на экономику страны, она не только выстояла благодаря принятым им мерам, но и улучшила многие показатели. Мы движемся вперед, набирая все новые обороты», — подчеркнул Глава региона.

По его мнению, лидер государства имеет высокий авторитет и поддержку среди участников и ветеранов СВО.

«А эти ребята очевиднее, чем кто-либо, понимают те перспективы, которые для нас уготовил «коллективный запад». Им нужна слабая и беспомощная Россия. Но пока у нас есть такая защита в лице Владимира Путина, их планам не суждено сбыться. Поддержка, которую мы ему оказываем, — это поддержка в защиту нашей Родины и нашего успешного будущего», — подытожил Махмуд-Али Калиматов.