«Дал сегодня второе за день интервью. На этот раз диалог состоялся с ведущим российским агентством ТАСС. Рассказал о проблеме водоснабжения в Ингушетии, которая летом обостряется. Водоснабжение в Ингушетии — это проблема, которую надо решать в комплексе — бурить новые скважины, строить дополнительные водозаборы, менять изношенные трубы и расширять водные сети. И одним махом такую задачу региону не решить, нужно время и соответствующие средства», — написал Калиматов.

По его словам, очень помогает федеральный центр, без поддержки которого решить данные проблемы нам было бы гораздо сложнее.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что для решения проблемы качественного водоснабжения населения Ингушетии с 2017 по 2019 год проведены работы по строительству 21 водонапорного резервуара, 17 скважин, одной насосной станции, построено более 100 км водопроводных сетей. С 2019 по 2021 год введены в эксплуатацию 8 объектов водоснабжения на общую сумму свыше 239 млн рублей.