Капремонт в трех школах Ингушетии проводится из-за недобросовестной деятельности прежних застройщиков

«Ознакомился с уровнем выполненных и еще предстоящих строительных работ. Предупредил подрядчиков, что школы к 1 сентября должны быть качественно отремонтированы и готовы к безопасному процессу обучения школьников. Хочу отметить, что необходимость ремонта в образовательном учреждении в Малгобеке оправдана, поскольку здание 1967 года постройки, но другие три школы вполне новые и сейчас ремонтируются только по причине недобросовестной деятельности прежних застройщиков», — подчеркнул Калиматов.

По его словам, особенно низкое качество объекта в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района (школа номер 26), построенного в 2006 году компанией «Декор». Также неудовлетворительным является и уровень строительства школ в 2001 году в Назрани и в 2002 году в Сунже (номера 5 и 7 соответственно).

«Сегодня на всех вышеперечисленных объектах трудятся добросовестные подрядные организации. Хочу их поблагодарить за отношение к работе.

Ведь все мы должны понимать, что создаем благоприятные условия в первую очередь для наших детей», — напомнил руководитель субъекта.

Отметим, что в общей сложности на капремонт четырех образовательных учреждений выделено 446 млн рублей.