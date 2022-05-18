Медицина

Кардиологи и хирурги медцентра имени Бакулева провели в Ингушетии прием детей

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Команда кардиологов и хирургов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провела выездное консультирование детей в Назрани, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Врачи уже посетили перинатальный центр Ингушетии и провели приём беременных женщин из группы высокого риска. Далее специалисты провели выездное консультирование маленьких пациентов на базе городской детской поликлиники в Назрани. Так, за 3 дня обследовано более 300 детей с сердечно-сосудистой патологией, 10 из которых отобраны на дальнейшее оперативное лечение», — говорится в сообщении.

«В рамках сотрудничества с Ингушетией мы видим очень хорошие результаты совместных усилий, будем и впредь наращивать темпы взаимодействия», — отметил детский кардиолог отделения неотложной хирургии врожденных пороков сердца НМИЦ ССХ имени Бакулева Алексей Заграй.

Врачи медцентра Бакулева уже в течение многих лет проводят выездные консультации и осмотры пациентов, что существенно помогает региональным специалистам в оказании качественной и своевременной помощи.

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