Казачий хор из Ингушетии занял первое место в отборочном туре Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

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Казачий хор Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева стал дипломантом первого отборочного этапа Терского войскового казачьего общества Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», проходившего в Ставрополе, сообщила пресс-служба учреждения.

В конкурсе приняли участие лучшие профессиональные и любительские казачьи коллективы Северо-Кавказского федерального округа.

Коллектив из сельского поселения Нестеровское под руководством Захидат Аушевой продемонстрировал высокое исполнительское мастерство и был удостоен диплома лауреата первой степени.

Возглавляла ингушскую делегацию на конкурсе заместитель директора филармонии Зарема Яндиева.

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