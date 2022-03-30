Казачий хор из Ингушетии занял первое место в отборочном туре Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
Казачий хор Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева стал дипломантом первого отборочного этапа Терского войскового казачьего общества Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», проходившего в Ставрополе, сообщила пресс-служба учреждения.
В конкурсе приняли участие лучшие профессиональные и любительские казачьи коллективы Северо-Кавказского федерального округа.
Коллектив из сельского поселения Нестеровское под руководством Захидат Аушевой продемонстрировал высокое исполнительское мастерство и был удостоен диплома лауреата первой степени.
Возглавляла ингушскую делегацию на конкурсе заместитель директора филармонии Зарема Яндиева.