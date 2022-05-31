Киноафиша программы «Пушкинская карта» расширена

По словам собеседника расширена киноафиша программы «Пушкинская карта». Теперь она будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на экспертном совете при министерстве культуры России.

Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода.

Напомним, «Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры. Деньги на счёт таких карт направляет государство.

Эта программа была запущена в сентябре 2021 года по инициативе Президента России и стала очень востребованной. Всего за четыре месяца прошлого года в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год, из которых до 2 тыс. рублей можно потратить на посещение кинотеатров.