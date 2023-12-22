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Книжный фонд МКЖР Ингушетии пополнился новым изданием в рамках программы «Другие книги»

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Книжный фонд Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии пополнила книга Леонида Городина «Словарь русских арготизмов» в рамках программы «Другие книги» Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти.

Как рассказал «Ингушетии» представитель МКЖР, идея создания словаря возникла у Леонида Моисеевича Городина (1907–1994), когда он закончил работу над книгой «Одноэтапники» с воспоминаниями о 15 годах жизни в лагерях и ссылке.

«Автор понял, что некоторые слова из жизни политзаключенных будут непонятны читателю, поэтому нужен «словарь упоминаемых слов из лагерного обихода». Так Леонид Моисеевич собрал первые 130 слов. Он тогда и не догадывался, что впереди его ждут двадцать лет работы над словарем», — рассказал собеседник.

По его словам, Леонид Городин не успел сам подготовить словарь к печати, поэтому он опубликован в авторской редакции. «Словарь русских арготизмов» — свидетельство времени политических репрессий, литературный памятник, а его словарные статьи актуальны и сегодня.

«Словарь Городина адресован интересующимся историей и культурой СССР и России. В этом издании собраны материалы о том, как словарь сохранился и почему так долго пробивался к читателям», — добавил собеседник.

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