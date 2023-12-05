Ко Дню Конституции России в Ингушетии проведут творческие вечера, конкурсы и выставки

Также, по его словам, в библиотеках и музеях состоятся книжные и фотодокументальные выставки, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Мы планируем организовать круглый стол с участием представителей региональной общественной организации «Дом дружбы», национально-культурных автономий и общественных деятелей», — добавил министр.

Премьер республики призвал должностных лиц ответственно подойти к подготовке мероприятий.

«День Конституции — это особый праздник для нашей страны, и в этом году мы собираемся провести масштабные мероприятия, чтобы подчеркнуть его важность. Уверен, что выставки и концерты станут хорошей возможностью для граждан погрузиться в историю и современность нашего Основного закона», — отметил Владимир Сластенин.

12 декабря 1993 года на всенародном голосовании была принята Конституция современной России. В плебисците приняли участие 58 млн 187 тыс. 755 избирателей, из которых 32 млн 937 тыс. 630 человек проголосовали «за». Основной закон вступил в силу в день официального опубликования 25 декабря 1993 года.