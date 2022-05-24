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Ко Дню республики в сельском поселении Яндаре откроют новую школу на 540 мест

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Ко Дню республики в сельском поселении Яндаре откроют новую школу на 540 мест, которую начали строить в прошлом году.

Новое общеобразовательное учреждение расположено в новом микрорайоне села. В домах 900 квартир. Здесь в основном проживают молодые семьи с детьми, поэтому школа очень важна для местных жителей. Кроме того, созданы новые рабочие места.

В настоящее время осталось собрать и расставить оставшуюся мебель, провести уборку перед открытием учебного заведения. По словам начальника строительного участка Хавы Дзауровой, ребят ждёт обширная столовая, способная единовременно принимать до 200 детей. Там соблюдены все санитарно-технические и противопожарные нормы, условия хранения, обработки и приготовления продуктов, даже есть своя мини-пекарня.

В актовом зале установлено музыкальное оборудование, 280 кресел. В учебных кабинетах установлены парты, стулья, интерактивные доски. В спортивный зал завезён весь необходимый инвентарь для занятий физкультурой.

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