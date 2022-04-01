Количество ДТП в прошлом году в Ингушетии снизилось на 9%
В Ингушетии по сравнению с 2020 годом количество ДТП в прошлом году снизилось на 9,3%, число погибших на 23,5%, раненых — на 20%, сообщил глава МВД по региону Михаил Коробкин, выступая с отчетом на заседании регионального парламента.
Министр отметил, что принятые меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий способствовали снижению смертности и травматизма. Так, за отчетный период на дорогах республики зарегистрировано 186 ДТП, в которых погибли 52 и получили ранения различной степени тяжести 292 человека.
В целях объективного освещения для общественности деятельности МВД республики на официальном сайте ведомства подготовлено и размещено 2372 материала.
Парламентарии отметили положительную тенденцию в снижении дорожно-транспортных происшествий и гибели людей на дорогах, информирует пресс-служба НС республики.