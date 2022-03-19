Коллеги навестили ветерана МВД по Ингушетии в его день рождения

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, гости от имени министра, коллег и членов совета ветеранов передали патриарху органов внутренних дел слова поддержки и одобрения, оказали материальную помощь.

Омар Мержоев, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему, бодр и энергичен. Хозяин и гости получили большое удовольствие от общения, говорится в сообщении.

«Ветераны МВД по республике всегда помнят о своих коллегах, оказывают отставным стражам правопорядка поддержку в получении социальной и правовой помощи. Не остаются без внимания и вопросы, связанные повседневными проблемами самих ветеранов и их семей», — отметили в пресс-службе ведомства.