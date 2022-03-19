Коллеги навестили ветерана МВД по Ингушетии в его день рождения
По поручению главы МВД по Ингушетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина председатель совета ветеранов ведомства Магомед-Сали Котиев и его заместитель Батыр Дзауров навестили одного из старейших ветеранов-правоохранителей Омара Исраиловича Мержоева и поздравили его с 82-летием.
Как сообщает пресс-служба МВД по региону, гости от имени министра, коллег и членов совета ветеранов передали патриарху органов внутренних дел слова поддержки и одобрения, оказали материальную помощь.
Омар Мержоев, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему, бодр и энергичен. Хозяин и гости получили большое удовольствие от общения, говорится в сообщении.
«Ветераны МВД по республике всегда помнят о своих коллегах, оказывают отставным стражам правопорядка поддержку в получении социальной и правовой помощи. Не остаются без внимания и вопросы, связанные повседневными проблемами самих ветеранов и их семей», — отметили в пресс-службе ведомства.