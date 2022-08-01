Коллекционер Абубакар Султыгов подарил музею ИЗО Ингушетии аланский топор III-IV вв.

«Каждый раз общение с нашим добрым другом Абубакаром Башировичем Султыговым неизменно дарит массу позитивных эмоций. Коллекционер нумизматики, археологии и фалеристики, мастер ювелирного дела, патриот и просто золотой души человек Абубакар Баширович является нашим постоянным посетителем и неоднократно преподносил в дар музею предметы из своей коллекции», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора учреждения Алихан Гаирбеков.

По его словам, часть своей богатейшей коллекции Абубакар Султыгов представил в сентябре 2018 года на своей выставке в музее изобразительных искусств Ингушетии под названием «Коллекционирование — моя жизнь!». Сегодняшний визит ингушского коллекционера обусловлен его желанием передать на постоянное хранение музею аланский боевой топор III-IV веков, найденный на территории Ингушетии.

«Мало кто знает, но долгие годы Абубакар Баширович на свои личные средства выкупает предметы археологии. Представьте, как сильно нужно любить свою республику, свой народ, чтобы, не жалея себя, каждодневно прикладывать силы для сохранения ее археологического наследия», — говорит замдиректора музея.

К сожалению, отметил Гаирбеков, в наши дни немало тех, кто ставит превыше всего материальное благополучие, поэтому многие предметы археологии, найденные в республике, за определенную сумму уходят в соседние регионы, напрочь теряя свои ингушские корни. Говорить об их огромной значимости для изучения истории ингушского народа и необходимости бережного отношения к ним, как к важнейшим историческим источникам, излишне.

«Но пока есть такие бескорыстные люди, как Абубакар Баширович, наши музеи будут пополняться частичками нашей великой истории. Весь коллектив музея искренне благодарит Абубакара Башировича за его бесценный дар ингушскому народу», — сказал Алихан Гаирбеков.

Новый экспонат пополнит коллекцию предметов Аланской археологической культуры и займет свое место на тематических выставках.