Коллективу Русского театра Ингушетии представили нового исполняющего обязанности директора

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Заслуженный деятель искусств Ингушетии, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра республики Микаэл Базоркин представил коллективу исполняющего обязанности директора театра Марем Хадзиеву, сообщила пресс-служба учреждения.

«Принято решение о назначении Марем Хадзиевой на должность исполняющего обязанности директора театра. В выборе Марем Иссаевны мы были единодушны в своих оценках ее текущей работы, опыта и профессионализма. К тому же организация работы театра для нее не в новинку, еще работая на должности главного администратора она внесла большой вклад в развитие нашего театра», — сказал Базоркин.

Коллектив театра пожелал Марем Хадзиевой творческих успехов, процветания и взаимопонимания в коллективе.

Также коллективу была представлена новая актриса театра Марем Харсиева, которая является студенткой ГИТИСа.

В завершение совещания участники обсудили варианты наиболее точного воплощения творческих идей постановочной команды, а также отметили важность выпуска двух новых спектаклей театра.

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