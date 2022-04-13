Команда «Чемпион» успешно выступает в ингушском мини-футбольном турнире «Ночная лига Базоркино»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, подопечные Ахмеда Падиева одержали в этих соревнованиях четыре победы в четырех турах с общим счётом 28:5.

На днях «Чемпион» сыграл с одним из лидеров и фаворитов розыгрыша и одержал уверенную победу со счетом 0:8. Команда из Яндаре с каждым туром прибавляет и прогрессирует и уже заявила о своих чемпионских амбициях.