Мини-футбол

Команда «Чемпион» успешно выступает в ингушском мини-футбольном турнире «Ночная лига Базоркино»

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Команда «Чемпион» из сельского поселения Яндаре успешно выступает в мини-футбольном турнире «Ночная лига Базоркино».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, подопечные Ахмеда Падиева одержали в этих соревнованиях четыре победы в четырех турах с общим счётом 28:5.

На днях «Чемпион» сыграл с одним из лидеров и фаворитов розыгрыша и одержал уверенную победу со счетом 0:8. Команда из Яндаре с каждым туром прибавляет и прогрессирует и уже заявила о своих чемпионских амбициях.

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