Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в решающей игре футболистам из Гамурзиево предстояло сыграть «золотой» матч против «Мочхо» из Базоркино.

К отчетной игре обе команды подошли с одинаковым количеством набранных очков — 27, и в случае ничьей по решению организаторов турнира победителя выявляли бы в дополнительное время или послематчевой серии пенальти.

К моменту завершения первого тайма команды совместными усилиями забили на двоих четыре мяча. Первыми счет в матче открыли гамурзиевцы усилиями Муслима Сагова. «Мочхо» на пропущенный гол ответил тремя забитыми мячами — дубль оформил лучший бомбардир первенства Абу-Муслим Хамхоев, а также отличился Ислам Досхоев.

Во втором тайме уже команда «Гамурзиево» отправила в ворота соперников 4 мяча. Дубль оформил Идрис Газдиев, еще один гол на счету Акрамана Хаматханова. В финале матча «Мочхо» благодаря голу Умара Джандигова удалось перевести матч в дополнительное время. Постепенно встреча перетекла в послематчевую серию пенальти, где уже удачливее оказались гамурзиевцы со счетом 4:3.

Таким образом, команда «Гамурзиево» стала зимним чемпионом Ингушетии по мини-футболу сезона-2022. Отмечается, что многолетняя упорная работа Дауда Мархиева на посту тренера гамурзиевской команды принесла свои плоды и в республиканских соревнованиях. Ранее его подопечными, среди которых и опытные, и молодые игроки, был выигран Кубок Ингушетии по мини-футболу.

Бронзовым призером первенства стал кантышевский «Арсенал», а лучшим бомбардиром турнира стал Абу-Муслим Хамхоев из «Мочхо» с 24-мя забитыми мячами.